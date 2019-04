Tiago Monteiro entrará em pista ao volante de um Honda Civic Type R TCR da KCMG, determinado em melhorar os resultados conseguidos na jornada de abertura em Marrocos, segundo revelou esta quarta-feira o piloto português, actualmente nono classificado nas contas do campeonato com 20 pontos e espera poder concretizar de novo em Hungaroring os bons indicadores que mostrou em Marraquexe, neste regresso aos circuitos mundiais.

O circuito húngaro é uma pista tradicional onde pilotos e equipas podem arriscar mais, ao contrário do percurso citadino marroquino, onde decorreu a primeira jornada, onde Tiago Monteiro já teve oportunidade de testar nesta pista durante o inverno e sabe que tem um carro competitivo para esta pista.

“É um traçado técnico com curvas rápidas e longas que se ajusta bem ao nosso carro, pelo que será assim neste circuito que vamos conseguir perceber melhor como estamos face à concorrência”, começou por afirmar Tiago Monteiro.

“O nosso Honda está bastante equilibrado e depois do que conseguimos já em Marrocos, espero que a nossa performance possa ser tão boa”, disse o piloto português, totalmente recuperado do acidente sofrido em Barcelona.

A meta para Tiago Monteiro passará sobretudo por “voltar a fazer uma boa qualificação, conseguir três bons resultados nas corridas que permitam angariar pontos importantes para subir posições na tabela”.

“Estamos ainda no início do Campeonato, mas não podemos descurar pontos, porque no final, a diferença, faz-se nos pequenos detalhes”, salientou Tiago Monteiro.

A corrida 1 tem transmissão em directo no Sábado, no Eurosport 1 às 14h. As corridas 2 e 3 terão transmissão no Eurosport 2 às 14.30h e às 16h de domingo.