Moçambique vai necessitar de cerca de 1,3 milhões de euros para prestar assistência a possíveis vítimas do ciclone Kenneth, que deverá atingir o norte do país na quinta-feira, de acordo com informações avançadas pelas autoridades que emitiram o alerta.

"Nós fizemos um levantamento preliminar daquilo que serão as necessidades e estão estimadas em cerca de 100 milhões de meticais [cerca de 1,3 milhões de euros]", afirmou à Lusa a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), Augusta Maia, que explicou ainda que parte dos meios que estavam alocados para a província de Sofala, no centro de Moçambique, que foi afetada pelo ciclone Idai em meados do mês passado, vão ser alocados para província de Cabo Delgado, no norte do país.

"Esta é uma previsão, mas logo que tivermos uma indicação clara do impacto do ciclone poderemos fazer uma atualização do que é necessário", explicou ainda.

De acordo com os dados oficiais, cerca de 700 pessoas estão em zonas consideradas de risco, no norte do país e, além de Moçambique, o cilcone poderá também afetar o sul da Tanzânia.