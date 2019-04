A empresa responsável por montar os andaimes no teto da catedral de Notre-Dame em Paris, para as obras de restauro serem realizadas, admitiu que alguns dos seus funcionários fumaram cigarros, violando assim a ordem de proibição de fumar no local.

"Efetivamente, alguns funcionários violaram esta proibição de vez em quando e lamentamos", afirmou à AFP o porta-voz da Le Bras Frères, Marc Eskenazi, que fez questão de sublinhar que tinha assumido essa violação perante as autoridades, que investigam a origem do incêndio que destruiu parcialmente a catedral há duas semanas.

O responsável descartou a possibilidade de um cigarro mal apagado ter provocado o incêndio de 15 de abril, que demorou mais de 15 horas a ser extinto e que destruiu o pináculo e uma grande parte do telhado.

Eskenazi sublinhou ainda que “qualquer pessoa que já tentou alguma vez acender um fogo numa lareira (sabe que) não acontece grande coisa quando se lança uma ponta de um cigarro sobre um tronco de carvalho".

"Era proibido fumar nos andaimes. Mas era um pouco complicado descer porque demorava muito tempo", acrescentou.

O porta-voz da empresa acredita que “o incêndio começou dentro do edifício". E frisou: "Sob nenhuma circunstância são responsáveis pelo incêndio".

Sublinhe-se que a tese mais provável continua a ser de origem acidental, como um curto-circuito, estando ainda a decorrer perícias.