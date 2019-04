Vai passar a ser mais fácil renovar o cartão de cidadão. De acordo com a medida apresentada, esta quarta-feira, por Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça, e Luís Goes Pinheiro, secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, pessoas com idade igual ou superior a 25 anos vão poder renovar o cartão de cidadão, em qualquer loja do cidadão do país, demorando apenas cinco minutos.

De acordo com a agência Lusa, o objetivo da medida, anunciada durante uma visita ao Espaço Cidadão da Misericórdia, em Lisboa, é contribuir para a redução de filas de espera e para a agilização do acesso aos serviços de emissão e renovação do cartão de cidadão.

A produção da nova versão do sistema informático de suporte às renovações dos cartões está prevista para 20 de maio.

“O que demora 15 a 20 minutos vai reduzir-se para cinco minutos”, disse Anabela Pedroso, citada pela agência Lusa.

Em causa está o facto de os dados, como fotografias e impressão digital, já estarem guardados no sistema, desde que atualizados.

Numa primeira fase, o serviço ficará disponível nos Espaços Cidadão da área metropolitana de Lisboa, devendo gradualmente ser alargado a outros espaços de atendimento locais, como juntas de freguesia.

Também os cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos, que reúnam condições para fazer a renovação online, vão passar a ser contactados, a partir da segunda semana de maio, para marcarem dia e hora para se deslocarem a um Espaço de Cidadão para renovar o cartão.