Old Trafford, um dos palcos mais majestosos do futebol inglês - e, porque não, mundial - recebe na noite desta quarta-feira uma partida que se pode revelar decisiva para o desfecho da edição 2018/19 da Premier League. Frente a frente, num jogo da ronda 31 que se encontrava em atraso, os dois rivais de Manchester, com o Liverpool mais atento que nunca... e a torcer pelo United - um cenário raramente visto.

As contas são fáceis de fazer: se vencer esta noite, o City de Bernardo Silva e Pep Guardiola passa para a frente do campeonato e fica com as portas da revalidação do título abertas de par em par. Ficam a faltar aos citizens duas deslocações aos terrenos dos tranquilos Burnley e Brighton e uma receção ao Leicester City. O Liverpool, que já realizou a partida referente a esta jornada e está, por agora, com dois pontos de vantagem sobre o City, irá receber Huddersfield e Wolverhampton e visita o Newcastle.

Resta dizer que o Manchester United também tem neste um encontro decisivo. Os red devils continuam a perseguir o objetivo de terminar num dos quatro primeiros lugares, de modo a garantir um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada, e para isso têm obrigatoriamente de vencer esta partida, sob pena de ver Chelsea e Arsenal cada vez mais distantes. Jogo grande em perspetiva no teatro dos sonhos, a partir das 20h00.