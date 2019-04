Zidane continua empenhado a cumprir a missão que lhe foi entregue desde que regressou ao comando técnico do Real Madrid: ou seja, ajustar o plantel - saídas e contratações -, com total liberdade, para voltar a colocar os merengues no topo depois de uma época totalmente falhada, em que os blancos estão arredados de conquistarem qualquer troféu.

É nesse sentido que o francês tem trabalhado e ao que tudo indica o técnico já fez chegar a Florentino Pérez, presidente do emblema espanhol, a lista dos jogadores transferíveis.

De acordo com o jornal El Confidencial, neste momento estão cinco nomes na lista negra do treinador francês.

Segundo a mesma publicação, Gareth Bale é o primeiro a estar na porta de saída já que o internacional galês não tem justificado o investimento e o alto salário.

Marcos Llorente, Dani Ceballos, Sergio Reguilón e Mariano Díaz são os outros quatro nomes presentes na lista e que estão por isso muito perto de serem dispensados pelo Real Madrid.

O regresso

Zidane voltou a comandar os merengues no passado mês de março depois de ter deixado o cargo no final da época 2017/18, em que se sagriou tricampeão europeu pelo clube da capital espanhola.

Desde que rendeu o argentino Santiago Solari, o francês já marcou presença em seis jogos (quatro vitórias, um empate e uma derrota).