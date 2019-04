Um autocarro da Carris ardeu, esta quarta-feira, junto ao ISEL, em Lisboa. O incêndio já foi extinto.

De acordo com fonte do regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, citada pela agência Lusa, o autocarro ardeu “só na parte do motor” e “não há nenhum ferido a registar”.

No local estiveram três viaturas e uma dezena de bombeiros sapadores.