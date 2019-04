A DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor analisou os descontos de quase 11 mil produtos à venda nos principais supermercados e chegou a uma conclusão: algumas marcas têm artigos em promoção durante todo o ano.

Foram analisados os folhetos de 2018 do Continente, E.Leclerc, El Corte Inglés, Intermarché, Jumbo, Lidl, Minipreço e Pingo Doce. Depois, os produtos foram divididos em sete categorias: detergentes para a máquina da roupa (líquidos) e da loiça, fraldas, papel higiénico, guardanapos, champô e gel de banho.

“Há vários artigos em promoção, pelo menos, uma semana por mês. Para alguns, até conseguimos descobrir as alturas do ano em que os descontos são mais frequentes. Um consumidor que seja fiel a uma cadeia de supermercados ou a uma marca só terá de esperar uma ou duas semanas para encontrar o artigo desejado em promoção”, refere o comunicado da DECO.

A associação refere que há marcas que estão em promoção o ano inteiro: “por exemplo, nalguns supermercados, as fraldas Dodot estiveram em promoção o ano todo. A marca alternou a gama tradicional — Dodot Activity — com a de recém-nascido (Sensitive) ou a fralda-cueca (Pants). Os detergentes líquidos para a roupa Skip também oscilaram entre as variedades Active Clean, Sabão Natural, Cores e Sensitive Aloé Vera”.

Além disso, a DECO conseguiu determinar semanas em que foram encontradas mais promoções em determinada categoria – com exceção das categorias de gel de banho e champô. “No caso das fraldas, por exemplo, coincide com a feira do bebé, que se realiza nos primeiros meses do ano. Já os guardanapos ficam mais vezes em promoção na altura das festas de final do ano”, refere o comunicado.