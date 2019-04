Esta quarta-feira, a imprensa internacional divulgou novas imagens que mostram os suspeitos do massacre levados a cabo no Sri Lanka, nas imediações de um dos hotéis que foi alvo dos ataques suicidas.

No vídeo, os dois homens aparecem no elevador com uma postura descontraída e, nas imagens seguintes, surgem a passear-se pelo terceiro andar do hotel, onde ficava localizada a zona da restauração.

Momentos depois, fazem-se explodir.