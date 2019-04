A chuva vai manter-se ao longo do dia de hoje em todo o país, pelo menos são estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que indica ainda que, acima dos 1000 metros, pode também nevar.

Durante a tarde, o IPMA alerta ainda para a possibilidade de ocorrência de trovoada.

No que diz respeito às temperaturas, apesar de estas continuarem baixas, vão ainda assim sofrer um aumento. Desta forma, os termómetros vão atingir a temperatura mais alta em Setúbal, uma vez que vão rondar os 18 graus, informa o IPMA.

Já em Lisboa, as temperaturas vão variar entre os 11 e os 17 graus e no Porto os termómetros vão oscilar entre os 9 e os 15 graus.

O distrito mais frio de hoje é a Guarda, com temperaturas a atingirem apenas os 3 e os 11 graus.