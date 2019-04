O bicampeão nacional absoluto de automobilismo de montanha, Rui Ramalho, participará na 40ª Rampa Internacional da Falperra, só que desta vez ao volante de um Mini Cooper.

Rui Ramalho correrá na mesma prova em que o seu saudoso irmão, Paulo Ramalho, será homenageado, no primeiro dia da competição, dia 11 de maio, com o nome do piloto portuense na famosa Chicane do Autocarro, entre a Curva do Zé do Telhado e a Reta das Taipas, da zona da Falperra (Braga), na que é a principal prova da modalidade.

Na temporada de 2018 Rui Ramalho venceu em todas as oito Rampas do Campeonato de Portugal de Montanha, mas a PR Miniracing interrompeu para já a sua atividade, depois da morte de Paulo Ramalho, irmão mais velho de Rui Ramalho e chefe de equipa.