José Sócrates criticou Carlos Alexandre, equiparando-o ao juiz brasileiro Sérgio Moro. No entanto, o antigo primeiro-ministro considerou que há “finalmente” um juiz envolvido na ‘Operação Marquês’ que respeita e que é “independente”, referindo-se a Ivo Rosa.

“O Processo Marquês ao fim de cinco anos finalmente tem um juiz. É este juiz que respeito e esta fase de instrução que quero respeitar. Pela primeira vez há um juiz independente, coisa que não houve antes”, referiu José Sócrates numa entrevista à TVI24.

Para Sócrates, na primeira fase do processo ‘Operação Marquês’, Carlos Alexandre agiu com parcialidade, afirmando ainda que "há uma certa similitude entre ele [Carlos Alexandre] e o atual ministro brasileiro da Justiça [Sérgio Moro]".

Para o antigo governante, Sérgio Moro apenas conseguiu chegar a ministro por ter detido Lula da Silva.

Sócrates disse ainda ter ficado chocado com a adesão popular à palestra de Sérgio Moro em Lisboa, admitindo que gostava de “não ter visto” uma representação do governo português na mesma. Ainda assim, o ex-governante “percebe” a representação institucional, já que Sérgio Moro é ministro do Brasil.