O antigo futebolista do Celtic Billy McNeill, que capitaneou o clube escocês na conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1967, em Lisboa, morreu esta terça-feira, aos 79 anos, anunciou o emblema de Glasgow.

Billy McNeill cumpriu toda a sua carreira no Celtic, no qual alinhou durante 18 temporadas, entre 1957 e 1975.

💬 "He was a lovely man and he was a gentleman. He was a very good manager and at all times, Celtic was the first thing on his mind.”



Bertie Auld paying tribute to Billy McNeill pic.twitter.com/5Ze6KG6rk2