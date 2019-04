O tenista sul-africano Kevin Anderson não vai marcar presença no Estoril Open devido a lesão.

O atual sexto do ranking ATP tem tido problemas num cotovelo desde a temporada passada e optou por não disputar torneios em terra batida durante a presente época: além do torneio português, falha o Masters 1000 de Madrid, Masters 1000 de Roma e Roland Garros.

A desistência do sul-africano permite a entrada do boliviano Hugo Dellien, 74º do mundo.

"Estou muito desapontado por não poder ir até ao Estoril este ano. Tenho tido problemas no cotovelo durante todo o ano e infelizmente está a demorar mais tempo do que o esperado para melhorar. O vosso torneio é um dos meus preferidos e da minha mulher Kelsey. Sempre nos fizeram sentir em casa. Desejo-vos o melhor e que o evento seja um sucesso", informou o jogador nas redes sociais.