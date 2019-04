João Sousa foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do ATP 500 de Barcelona.

O tenista português, 50.º do ranking ATP, caiu diante do argentino Guido Pella. O vimaranense venceu o primeiro parcial (6-3), teve um break de vantagem no segundo set mas acabou por permitir a reviravolta do 28.º da hierarquia mundial por 6-7 (1-7) e 2-6.

Na próxima semana, o vimaranense defenderá o título no Estoril Open, único torneio português do circuito ATP, que decorre entre 27 abril e 5 maio no Clube de Ténis do Estoril.