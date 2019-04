Uma empresa canadiana de investigação e produção de canábis medicinal vai inaugurar esta quarta-feira as suas instalações no Parque Tecnológico de Cantanhede, em Coimbra.

De acordo com um comunicado da empresa, citado pelo jornal regional as beiras, a Tilray constitui “uma das instalações de produção de canábis medicinal mais sofisticadas do mundo”.

A empresa, que está em Portugal desde 2017, havia anunciado um investimento de cerca de 20 milhões de euros até 2020 em Cantanhede.

Segundo o mesmo jornal, a empresa fornece produtos a pacientes, médicos, farmácias, hospitais, governos e investigadores na Austrália, Canadá, Europa e América.