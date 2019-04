Os trabalhadores de hiper e supermercados vão estar em greve no Dia do Trabalhador, em 1 de maio.

O pré-aviso foi emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços. A greve deverá afetar o Pingo Doce, Continente, Jumbo e Minipreço.

Os trabalhadores reivindicam a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho, pretendendo o aumento dos salários e o fecho das superfícies aos domingos, feriados e no Dia do Trabalhador.

A greve, recorde-se, já se verificou em anos anteriores.