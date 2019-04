O endividamento do setor não financeiro aumentou 1,7 mil milhões de euros no mês de fevereiro, quando comparado ao primeiro mês do ano, subindo assim para os 723 mil milhões de euros. Os valores foram ontem divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) e mostram ainda que, deste total, 322,4 mil milhões dizem respeito ao setor público e 400,6 mil milhões ao setor privado.

No comunicado divulgado, o banco central explica que “este aumento resultou do incremento de 0,9 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,8 mil milhões de euros no endividamento do setor privado”.

O regulador avança ainda que a subida do endividamento do setor público foi resultado “do aumento do endividamento face ao setor não residente em 1,1 mil milhões de euros”, tendo sido “parcialmente compensado pela diminuição do financiamento concedido pelas empresas e pelas próprias administrações públicas”.

Já no setor privado, os dados apresentados revelam um acréscimo do endividamento das empresas face ao exterior e ao setor financeiro em, respetivamente, 0,6 e 0,2 mil milhões de euros, avança o BdP.

Os dados ontem apresentados demonstram então um aumento quando comparados aos divulgados no mês passado e relativos ao mês de janeiro em que o endividamento do setor não financeiro situava-se nos 720,0 mil milhões de euros.