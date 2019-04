Luís Filipe Vieira disse, esta terça-feira, que Bruno Lage irá continuar no comando técnico do Benfica na próxima época, “independentemente do que se suceder”.

"Há muita especulação à volta desse tema. Pensamos que vamos ser campeões e vamos lutar para o sermos. Agora, Bruno Lage, independente do que suceder, de certeza que será o treinador do Benfica na próxima época", disse o presidente das ‘águias’ no Museu Cosme Damião, à margem da cerimónia da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos, citado pelo jornal Record.

Quanto a jogadores, Luís Filipe Vieira assegurou que "tudo" será feito para que não haja saídas.

"Em relação aos jovens do Seixal, tudo vamos fazer para não sair ninguém. Praticamente poderia garantir aos benfiquistas que não vai sair ninguém. Não andamos ao sabor de ninguém. Um dos grandes mentores deste projeto sou eu e vou bater-me até às últimas consequências para não sair ninguém neste ano e no próximo, se for possível. Não vamos abdicar deste princípio. Antes de o Benfica fazer contratações virá sempre o Seixal. Caso não exista lá a tal matéria-prima especial, é lógico que será no exterior que o Benfica vai contratar", afirmou.