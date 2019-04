A Predibisa fechou o ano de 2018 com uma concretização de negócios de 180 milhões de euros, registando assim um crescimento de 20% face ao ano anterior. A consultora imobiliária especializada no norte do país acumula ganhos sucessivos nos últimos anos, em consonância com o bom momento que o setor atravessa, com todas as áreas de negócio a evoluírem favoravelmente, avança a empresa em comunicado. Em destaque o segmento de escritórios, no qual a Predibisa foi responsável pela colocação de uma área total de 42.605 m2 no Grande Porto.

Nos últimos anos, os movimentos de negócios da Predibisa cresceram, atingindo, em 2018, o valor mais alto de sempre. “O nosso crescimento tem uma relação direta com o crescimento e a modernização do Grande Porto. O facto de todos os segmentos de negócio terem crescido é um indicador da vitalidade da região”, afirma o diretor-geral da Predibisa. João Magalhães adianta ainda que: “os investidores, sejam particulares para o segmento residencial ou multinacionais interessadas em se instalar no Porto, têm valorizado o facto de a Predibisa ser uma empresa portuguesa, nascida no Porto, que atua com os mesmos padrões de negócio internacionais”.

Dinamismo imobiliário transversal aos vários segmentos

2018 foi um ano recorde na colocação de escritórios pela Predibisa, motivados por uma maior confiança do mercado. Do lado da procura o crescimento foi alavancado pelas multinacionais, que elegem cada vez mais o Grande Porto para se instalarem e também pelas empresas já instaladas, em fase de crescimento, que têm interesse em se deslocalizarem para edifícios com melhores infraestruturas. Acessibilidades, qualidade de vida, relação custo/benefício, também explicam a forte representatividade o ano passado no segmento de escritórios da região.

Já o segmento residencial da Predibisa voltou a demonstrar o forte desempenho, registando um acentuado volume de transações, com bons retornos imobiliários, esclarece a Predibisa.

No que diz respeito ao retalho, ao longo do ano de 2018 verificou-se um crescimento, com mais incidência no comércio de rua, que se mantém muito ativo, devendo-se, em larga medida, ao incremento do turismo, sendo a Baixa do Porto a zona com maior incidência de procura de espaços comercias. O crescente aumento de turistas que visita a cidade é também fator impulsionador que, com os novos projetos que se encontram em desenvolvimento, como é exemplo na Avenida dos Aliados, potenciarão inovação e serão destino de lojas de marcas de luxo.

Já na vertente indústria e logística, o ano revelou bons níveis de performance, comprovando assim a consolidação do mercado imobiliário a norte. Um dos negócios a destacar nesta área refere-se à colocação da Garland, em Aveiro. As boas perspetivas de conjuntura económica projetam uma evolução ainda mais positiva no decorrer dos próximos anos, quer ao nível da procura como do investimento neste segmento.

Por último, o segmento de capital market, que nos últimos anos tem registado valores recorde, em função de muitas empresas estrangeiras apostarem na região em grandes ativos imobiliários, numa base de rendimento garantido, voltou a afirmar-se em 2018. Isto deve-se ao facto do Porto ter o metro quadrado dos mais baratos da Europa, logo a rentabilidade é das mais altas.

Este ano também se prevê favorável para a atividade da Predibisa: “As nossas projeções para 2019 são otimistas. Acreditamos que o turismo continue a alavancar o alojamento local e a hotelaria, a par do forte incremento em projetos de reabilitação, bem como o aumento do número de estudantes estrangeiros, que fomenta o mercado de residências de estudantes. Este último deverá impulsionar uma intensa atividade de investimento no mercado imobiliário do Porto. Não obstante, a procura de escritórios na região deverá manter os níveis de absorção inéditos de 2018 e será outra das tendências fortes do ano.” conclui João Magalhães.