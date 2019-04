As autoridades francesas montaram um perímetro de segurança à volta de uma casa em Lourdes, após um homem se ter barricado com dois reféns, esta terça-feira de manhã.

O suspeito, um ex-soldado, terá já disparado vários tiros para o exterior. As autoridades apelam á população que respeite o perímetro de segurança e afastam hipótese de terrorismo, dando como explicação mais provável um "conflito familiar".

O governo local da comuna francesa, que pertence ao departamento dos Altos Pirenéus, região do Occitânia, publicou um comunicado no Twitter, no qual confirma a situação de "um indivíduo barricado em sua casa”, do disparo de “vários tiros para o exterior", ouvidos por testemunhas.

Forcené retranché rue Mozart à #Lourdes - Mardi 23 avril 2019

Vers 11h00 ce matin, des témoins ont entendu des coups de feu rue Mozart à Lourdes. Il s’agit d’un individu retranché à son domicile ayant tiré des coups de feu vers l’extérieur. https://t.co/LNqFYIo3oZ pic.twitter.com/u0lh0eoN5Q — Préfet des Hautes-Pyrénées (@Prefet65) April 23, 2019



A mesma nota refere ainda a existência de dois reféns, não adiantando mais pormenores sobre uma possível ligação ao homem.

Alguns órgãos de comunicação franceses adiantam que a casa será da ex-companheira do homem que se barricou, e que esta será uma das reféns, assim como a sua filha.