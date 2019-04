Um ano depois de ter recebido o Grande Prémio da Semana da Crítica com “Diamantino”, Gabriel Abrantes regressa a Cannes, desta vez à Quinzena dos Realizadores, com uma nova curta-metragem, "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre", exibida no festival que decorre de 14 a 25 de maio em estreia mundial.

A seleção de filmes para a Quinzena dos Realizadores, uma secção paralela organizada pela Associação dos Realizadores de Cinema que teve a sua primeira edição em 1969, foi anunciada numa conferência de imprensa nesta terça-feira.

Na edição deste ano, abrirá com "Yves", de Benôit Forgeard, e encerrará com "Le Daim", de Quentin Dupieux, realizador e músico francês conhecido como Mr. Oizo. Entre os filmes anunciados nesta terça-feira, está ainda “Une fille facile”, de Rebecca Zlotowski, uma produção francesa que conta com a participação do ator português Nuno Lopes.

Na véspera, outras duas curtas-metragens portuguesas – “Invisível Herói”, de Cristèle Alves Meira, e “Dia de Festa”, de Sofia Bost – haviam sido confirmadas para a paralela Semana da Crítica, que no ano passado premiou “Diamantino”, o filme de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, que em Portugal continua em sala, protagonizado por Carloto Cotta.

Também o nome de Carloto Cotta regressa a esta edição do Festival de Cinema de Cannes, entre o elenco de "Frankie", de Ira Sachs. Um dos filmes que integram a Seleção Oficial do certame, coproduzido pela O Som e a Fúria, de Luís Urbano, e rodado em Sintra, com Isabelle Huppert como protagonista.