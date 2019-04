Um jovem de 24 anos, Filipe Reis, está desaparecido há dois dias, desde a madrugada de domingo, depois de se ter envolvido numa rixa à porta de uma discoteca no Parque das Nações, em Lisboa.

Filipe Reis é um imigrante brasileiro e, antes de ser dado como desaparecido, esteve com vários amigos na discoteca ‘Cenoura do Rio’ e, à saída, ter-se-á envolvido numa rixa com outros homens.

Em declarações ao Correio da Manhã, a mulher de Filipe, Thaís Andrade, explicou que pouco sabe sobre o seu desaparecimento, uma vez que os seus amigos “contam histórias contraditórias". "Um chega a dizer que esfaqueou um homem, e que foi depois disso que o Filipe fugiu. Mas a PSP nunca o identificou como agressor", disse.

Já de acordo com a PSP, da discussão resultaram dois feridos. "Andamos a fazer buscas nos hospitais, e até no Instituto de Medicina Legal, mas ainda sem resultados", disse fonte da mesma força de autoridade ao CM.