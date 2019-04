A maioiria dos compradores de casas em Portugal (85%) tem nacionalidade portuguesa. Dos 15% estrangeiros, a maioria é de origem francesa.

De acordo com a rede de consultoria imobiliária Decisões e Soluções, existe alguma paridade no que diz ao sexo dos compradores, 55% das mulheres a tomarem a decisão de compra e com os homens a representar 45%. Em relação às idades, estas variam entre os 22 e os 40 anos.

O mesmo estudo refere que “70% dos compradores são casados ou estão em união de facto e 65% são trabalhadores dependentes e 35% são profissionais liberais e/ou empresários, com rendimentos médios mensais entre os 750€ e os 2.500€”.