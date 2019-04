O segundo episódio da temporada final da Guerra dos Tronos gerou um fenómeno curioso na net. As pesquisas sobre a idade de Maisie Williams, atriz que desempenha o papel de Arya Stark, dispararam depois de uma cena do novo capítulo da saga, que foi transmitido segunda-feira.

Se é fã da série e ainda não viu o novo episódio é melhor não continuar a ler. Arya Stark protagoniza uma surpreendente cena no episódio 2 da oitava temporada da série mais vista de sempre. Sabendo que a morte vem a caminho, a filha mais nova de Ned Stark envolve-se com Gendry, filho bastardo do antigo rei Robert Baratheon.

A reação dos telespetadores não se fez separar e foram muitos os que recorreram à net para saber qual a idade da personagem de Arya, mas também a de Maisie, a atriz que a desempenha.

Sublinhe-se que Arya surge no inicio da série como uma criança e, apesar de terem passado várias temporadas em que os espetadores viram a personagem crescer, havia a dúvida se ainda era menor.

A HBO – do Reino Unido - quem sabe já a prever o fenómeno, publicou um post no Twitter, no qual dá a entender que a jovem Arya já tinha 18 anos.

By age 18 in Westeros you should have:



- Had a pet.

- Moved out on your own.

- Travelled extensively.

- Had a kill list.

- Pretended to be the opposite sex to evade capture.

- Been blind for a while.

- Ticked at least three people off of your kill list.