Neste período, a GNR registou 921 acidentes rodoviários, de onde resultaram 30 feridos graves e sete vítimas mortais e relativamente a esses mesmos acidentes que envolveram vítimas mortais registadas pela GNR, o primeiro ocorreu no dia 20 de abril, sábado, no concelho de Valença, com a colisão entre três veículos, resultando em cinco feridos (dois feridos graves e três feridos leves) e uma vítima mortal, um homem, de 34 anos, sendo este passageiro de uma das viaturas.

Logo no dia seguinte, domingo, registou-se no concelho de Alvaiázere um despiste de um motociclo, em que resultou na morte do condutor, um homem de 28 anos na mesma data

no concelho de Paredes, houve uma colisão entre um veículo ligeiro e três motociclos, provocando duas vítimas mortais (condutores de dois motociclos), dois homens de 37 e 39 anos, e um ferido grave (condutor de motociclo).

Ainda no domingo no concelho do Barreiro, a GNR registou uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, resultando na morte do condutor do motociclo, um homem de 48 anos.

Na segunda-feira, no concelho de Mora, houve despiste de um veículo ligeiro, resultando na morte do condutor, um homem de 29 anos, sendo que também ontem registou-se no concelho de Avis, um despiste de um ciclomotor, em que resultou na morte do condutor, um homem de 52 anos.

Durante o ano de 2019, a GNR vai continuar a exercer uma fiscalização intensiva e terá uma especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, sobretudo os que ponham em causa a sua segurança e a de terceiros.

Fiscalizados 21.200 condutores

Ao longo da Operação “Páscoa” foram fiscalizados cerca de 21.200 condutores, dos quais 375 conduziam com excesso de álcool e entre estes 149 foram detidos por conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue.

Foram ainda detidas 46 pessoas por conduzirem sem habilitação legal e entre as 6.565 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se 3.574 por excesso de velocidade, 327 por falta de inspeção periódica obrigatória, 280 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 210 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 197 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 128 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.