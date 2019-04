Um homem passava no Vale da Amoreira, na Moita quando viu um morador do bairro a discutir com duas vizinhas.

Conhecendo as duas mulheres, o homem decide intervir e coloca-se entre eles. Começa uma troca de palavras mais acesa e o morador acaba por a esfaquear várias vezes no tórax o homem que se juntou à discussão para defender as duas mulheres.

O agressor, que já tem cadastro por ofensas corporais e injúrias, colocou-se em fuga. O caso remonta a fevereiro passado, mas no inicio desta semana teve novos desenvolvimentos.

Esta segunda-feira, o homem que era procurado desde então pela PJ de Setúbal, voltou à casa onde vivia no Vale da Amoreira, e as autoridades, em cumprimento de um mandado, procedeu à sua detenção.

No momento apreenderam também uma caçadeira ilegal e mais de 100 munições. O agressor deverá ser presente esta quarta-feira presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal do Barreiro.