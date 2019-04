De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), uma massa de ar frio vai passar por Portugal e afetar praticamente todo o país. Assim, os termómetros deverão cair em mais de cinco graus Celsius já a partir de hoje, sendo que há distritos onde as temperaturas podem descer praticamente dez graus, indica o IPMA.

As previsões mostram que, por exemplo, na Guarda, os termómetros não devem ultrapassar os 7 graus e os 11 graus em Bragança. Em Lisboa, a máxima esperada é de 15 graus, e no Porto de 13.

A massa de ar frio vai afetar todo o território até, pelo menos, sexta-feira, dia 26 de abril.