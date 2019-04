Esta terça-feira, um novo terramoto de magnitude 6,3 foi registado nas Filipinas, logo um dia depois de um sismo de 6,1 ter atingido o norte do país e ter feito, pelo menos, 11 vítimas mortais.

Este novo abalo foi registado a 13 quilómetros a leste de Tutubigan, na região central do país, a uma profundidade de 70,2 quilómetros, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Para já, não se sabe ainda se este sismo fez, ou não, vítimas e se causou danos materiais.