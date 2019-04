Foram precisos apenas 30 minutos para o Paris Saint-Germain vender mil camisolas com o objetivo de angariar dinheiro para as corporações de bombeiros que combateram as chamas na catedral de Notre-Dame, na última semana.

Depois de os jogadores entrarem em campo, no último domingo, frente ao Monaco, com o nome “Notre-Dame” nas costas e a imagem da catedral no peito, o clube colocou mil camisolas à venda, sendo que 500 foram vendidas pela Internet.

A informação foi dada pelo PSG através do Twitter, esta segunda-feira.

O clube francês angariou 100 mil euros e agradeceu a solidariedade dos que constribuiram para a iniciativa.