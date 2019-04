O discurso de António Costa, esta segunda-feira, no 46.º aniversário do PS, foi interrompido por um grupo de jovens que protestava contra o novo aeroporto do Montijo.

Segundo a agência Lusa, os jovens aproximaram-se, de forma inesperada, do palco e lançaram aviões de papel. O grupo mostrava ainda um cartaz onde se lia: “Mais aviões só a brincar. Precisamos de plano B, não há Planeta B”.

"Lamentamos estragar a vossa festa, mas o rio Tejo, aqui ao lado, a nossa cidade e as futuras gerações nada têm para celebrar", escreveram ainda num comunicado, citado pela agência Lusa.

Os jovens acabaram por ser retirados do palco e o secretário-geral do PS continuou o seu discurso.