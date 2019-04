Depois da goleada sofrida, esta segunda-feira, no estádio da Luz, Petit admitiu que a equipa demonstrou “intranquilidade” e “receio” durante a partida, mas defendeu que o golo anulado a Douglas Grolli, ainda na primeira parte, não foi uma decisão correta do árbitro.

“Entrámos mal, tanto na primeira como na segunda parte. Tínhamos visto as bolas paradas, mas sofremos logo alguma intranquilidade. Mesmo assim, na primeira parte tentámos. Tivemos um remate do Barrera, tivemos um golo anulado, que para mim não é… Na segunda parte, entrámos novamente e acontece logo o canto do 2-0. Alguns receios com intranquilidade, com receio de ter bola… Taticamente, oferecemos os golos ao Benfica”, disse o técnico do Marítimo, depois da partida.

O treinador relembrou ainda a importância de a equipa se focar no próximo encontro, frente ao Tondela.

“Ainda temos seis dias. Já analisei o que foi o jogo, conversámos. Não gostei deste jogo, houve muita intranquilidade, muita passividade. Amanhã vamos ter de conversar outra vez e tentar perceber o porquê desta intranquilidade, porque a equipa vinha a fazer bons resultados. Vamos trabalhar para chegar ao jogo com o Tondela da melhor forma”, referiu.