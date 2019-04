O Vitória de Setúbal emitiu esta segunda-feira um comunicado, depois de as instalações do clube terem sido invadidas e danificadas.

Segundo o jornal A BOLA, terá sido o empresário Paulo Rodrigues a entrar nas instalações, antes do treino da equipa principal.

De acordo com o Jornal de Notícias, o agente alega que os sadinos lhe devem dinheiro.

Leia aqui o comunicado na íntegra.

"Tendo em conta os incidentes ocorridos hoje, no período da tarde, no Estádio do Bonfim, nomeadamente a invasão das instalações do futebol profissional, vimos pelo presente informar o seguinte:

O acesso não autorizado às instalações do Clube, as ameaças, injúrias e danos praticados em material propriedade do Vitória Futebol Clube, constituem crime;

Os autores do verdadeiro acto de terrorismo praticado hoje no Estádio do Vitória estão identificados;

A Polícia de Segurança Publica tomou nota da ocorrência e o Vitória Futebol Clube providenciou já no sentido da total responsabilização dos autores e reparação integral dos prejuízos junto das entidades competentes;

Em paralelo foi já decidida a abertura de um Inquérito interno para apuramento integral dos factos.

Setúbal, 22 de abril de 2019

A Direção"