O Al Sadd, por agora ainda orientado pelo português Jesualdo Ferreira (deixa o cargo no fim da temporada), venceu esta segunda-feira o Pakhtakor, do Usbequistão, por 2-1, subindo assim à liderança do grupo D da Liga dos Campeões da Ásia. À quarta jornada, a equipa do Catar soma sete pontos, um a mais que os sauditas do Al Ahli.

A grande figura da partida foi mesmo... o próximo treinador do Al Sadd: Xavi Hernández. Aos 39 anos, o lendário médio do Barcelona e da seleção de Espanha ainda continua a encantar nos relvados - embora já tenha revelado que esta será a última temporada da sua carreira -, como se pôde ver logo aos nove minutos, com um golaço num livre direto irrepreensível.

Krimets, aos 30', ainda fez o empate para a equipa visitante, que só acabaria por ceder a três minutos dos 90. O argelino Bounedjah, outra das figuras da equipa comandada por Jesualdo Ferreira, roubou uma bola à entrada da área adversária, cedeu-a a Xavi e recebeu novamente, fazendo o 2-1 final.

O Al Sadd recebe agora a 6 de maio o Al Ahli, da Arábia Saudita, que esta segunda-feira bateu os iranianos do Persepolis pelo mesmo resultado. O Pakhtakor soma cinco pontos e o Persepolis quatro, num dos grupos mais equilibrados da competição.