No dia em que se assinala o Dia Internacional da Terra, esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que é necessária, “mais do que nunca”, uma ética ambiental nas políticas públicas na economia e no dia-a-dia dos cidadãos, porque não existe “plano B" uma vez que também não existe um "Planeta B”.

“De facto, a Terra é sinónimo de fertilidade e do meio ambiente que proporciona a todos os seres as condições essenciais à vida. Não é apenas o nosso planeta, é o planeta que cuida de nós. Por isso, é tão importante reforçar e insistir nos apelos e ações para que se cumpram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, com o envolvimento dos governos, das empresas e da sociedade civil. Para que se cumpra o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Para que os que têm hoje o poder de decisão oiçam a voz das gerações mais novas no combate contra a utilização dos plásticos, na preservação dos oceanos e da biodiversidade”, lê-se numa nota partilhada no site oficial da Presidência da República.

“Hoje, mais do que nunca, é necessária uma ética ambiental nas políticas públicas, nas atividades económicas e no quotidiano de todos os cidadãos. Não há Plano B, porque não há Planeta B, temos de agir todos e já pela preservação da Mãe Terra, o mesmo é dizer, pela Vida”, acrescenta a mesma nota.

O Presidente da República termina “exaltando todos os que unem esforços para cuidar do nosso planeta”.