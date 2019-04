Os Golden State Warriors já estão a apenas uma vitória das meias-finais da Conferência Oeste da NBA. Na última madrugada, os bicampeões em título venceram o terceiro de quatro jogos frente aos Los Angeles Clippers, por 113-105, liderando agora a série por 3-1.

Kevin Durant e Klay Thompson foram as grandes figuras do triunfo do conjunto de Oakland no jogo 4. O extremo de 30 anos totalizou 33 pontos, sete ressaltos e seis assistências, enquanto o base de 29 anos marcou apenas menos um ponto, acertando ainda seis de nove triplos tentados.



Em igual situação estão os Toronto Raptors e os Portland Trail Blazers. Os Raptors ganharam na última madrugada por 107-85 aos Orlando Magic, com 34 pontos de Kawhi Leonard, enquanto os Blazers derrotaram os Oklahoma City Thunder por 111-98. Nas meias-finais (no caso, a Este) está, para já, apenas uma equipa: os Boston Celtics, que venceram os quatro jogos diante dos Indiana Pacers.