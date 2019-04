Um automóvel causou perigo esta segunda-feira à tarde ao entrar em sobreaquecimento, na A3, em Braga.

O caso ocorreu no sentido norte-sul da A3, à passagem pela freguesia de Priscos, em Braga, quando o veículo, da marca Jaguar, começou a acusar sobreaquecimento, o que levou as ocupantes a abandonar tal viatura e a chamar as autoridades de socorro.

Um grupo da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga chegou de imediato ao local, tendo arrefecido o automóvel e dado algumas instruções à condutora do carro, evitando assim que entrasse numa fase de incêndio.