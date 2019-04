A China Three Gorges (CTG) revelou que não vai renunciar à condição imposta na oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP, desde que seja aprovada a desblindagem de estatutos. “A CTG gostaria de declarar irrevogavelmente a todos os interessados e, em especial, aos acionistas da EDP que todas as condições a que o lançamento da oferta se encontra sujeito permanecem em vigor e, especificamente, no caso de o resultado da votação não permitir a eliminação do atual limite à contagem de votos, que a CTG não renunciará a essa condição”, afirma a declaração. Isto significa que, a operação ficará sem efeito se a votação na Assembleia-Geral (AG) da elétrica, marcada para quarta-feira, for desfavorável aos chineses.

A empresa chinesa revelou ainda que irá respeitar as decisões das autoridades e da Assembleia Geral e deixou a promessa de que “permanecerá como investidora estratégica de longo prazo da EDP”, isto, “independentemente do resultado final da oferta”.

Ainda na semana passada, António Mexia garantiu que os “acionistas terão oportunidade de dizer o que pensam sobre a OPA”, garantindo que “estamos no fim do período da incerteza”. A operação foi anunciada em maio sobre a totalidade do capital da elétrica, avaliando-a em 11,9 mil milhões, oferecendo 3,26 euros por ação.