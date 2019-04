A cidadã portuguesa que perdeu o marido, também ele português, na sequência dos atentados no Sri Lanka, no último domingo, já regressou a Portugal. A informação foi confirmada pela secretaria de Estado das Comunidades à agência Lusa.

"O Estado português prestou apoio consular à cidadã através da ação da cônsul honorária de Portugal em Colombo e da embaixada em Nova Deli. Apoiou também o seu regresso a Portugal e na ocasião da sua chegada ao país", avançou a mesma fonte, que adianta ainda que o processo de transladação do corpo do homem "está a ser acompanhado pelo Estado português, em diálogo com a família”.

Recorde-se que o português, Rui Lucas, estava alojado com a mulher no hotel Kingsbury de Colombo, alvo de uma das explosões, em lua-de-mel, e tinha cerca de 30 anos.

De acordo com a agência Lusa, a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas informou ainda que 35 portugueses contactaram os serviços consulares nacionais após os atentados ocorridos no domingo, no Sri Lanka, e informaram que estão bem e expressaram a sua intenção de regressar a Portugal ou permanecer naquele país.

No último domingo, pelo menos 290 pessoas morreram e 500 ficaram feridas na sequência de oito explosões no Sri Lanka.

Um porta-voz do governo, Rajitha Senaratne, já avançou que tudo indica que a organização terrorista jihadista National Thowheed Jamath estará por detrás dos atentados. As autoridades já detiveram para interrogatório 24 pessoas, com três polícias a perderem a vida durante uma rusga à casa de um dos suspeitos.