O Departamento de Homicídios da polícia brasileira deteve três indivíduos suspeitos do assassinato de Valdiram, antigo avançado brasileiro que passou pelo Belenenses em 2003/04 e que foi encontrado morto na madrugada de domingo em São Paulo. A informação partiu da Secretaria da Segurança Pública brasileira.

Segundo aquela entidade, os três homens foram identificados por testemunhas que frequentavam o lugar onde o homicídio ocorreu. Trata-se de uma zona no Norte de São Paulo ligada ao tráfico de droga e prostituição, tendo o corpo de Valdiram sido encontrado com sinais de espancamento - as autoridades acreditam que o antigo jogador foi morto à paulada.

Valdiram, de 36 anos, lutava há cerca de uma década contra o vício do álcool e das drogas, tendo passado os últimos anos a viver na rua, já depois de ter estado preso por envolvimento no tráfico de droga. No Belenenses, por exemplo, o então jovem avançado (21 anos na altura) acabou por rescindir antes do fim da temporada, depois de 27 jogos e dois golos, devido a vários episódios de indisciplina - incluindo uma alegada tentativa de violação e homicídio com arma branca junto ao Estádio do Restelo.