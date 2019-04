As curtas-metragens portuguesas “Invisível Herói”, de Cristèle Alves Meira, e “Dia de Festa”, de Sofia Bost, foram selecionadas para a Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, que decorre entre os próximos dias 14 e 25 de maio.

Coproduzido entre a francesa Fluxus Films, de Gaelle Mareschi, e a Midas Filmes, de Pedro Borges, “Invisível Herói” terá, antes de Cannes, a sua estreia mundial na competição nacional do IndieLisboa, que arranca já no próximo dia 2 de maio.

Já “Campo de Víboras”, o filme anterior de Cristêle Alves Meira, tinha sido selecionado para a Semana da Crítica. “Invisível Herói” acompanha Duarte, um homem cego de 50 anos, à procura do seu amigo Leandro, um imigrante cabo-verdiano “misteriosamente desaparecido”.

O filme de Sofia Bost acompanha o dia de uma mulher, Mena, no aniversário da sua filha, Clara. Com a participação de Rita Martins, Melissa Matos, Teresa Madruga, Sandra Celas, Mariana Silva, Sara Gonçalves e Fernanda Neves, “Dia de Festa”, uma produção da Uma Pedra no Sapato, marca a estreia de Sofia Bost na realização.

O anúncio da programação da Semana da Crítica, uma secção paralela à Seleção Oficial, que conta com “Frankie”, de Ira Sachs, rodado em Sintra com Isabelle Huppert e Carloto Cotta, numa coprodução entre a francesa SBS Productions e produtora portuguesa O Som e a Fúria, foi feito nesta segunda-feira.

Para esta terça-feira está ainda marcada a conferência de imprensa em que serão anunciados os filmes que compõem a programação da secção Quinzena dos Realizadores.