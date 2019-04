Os trabalhadores da cadeia de supermercados Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, vão estar em greve a 1 de maio, Dia do Trabalhador.

Em causa está a reivindicação da revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) e o encerramento do comércio neste feriado. “O pré-aviso de greve foi emitido no dia 16 de abril”, disse Luis Ventura, porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviço de Portugal (CESP), filiado na CGTP-IN, citado pelo Jornal Económico.

De acordo com o mesmo jornal, o CESP referiu, em comunicado, que “o Pingo Doce lida mal com os direitos dos trabalhadores” e relembrou a adesão “significativa” dos funcionários da loja da Estrada da Luz, levada a cabo no passado dia 28 de março.

Segundo a organização, a empresa chamou empregados de outras lojas para substituir os que estavam em greve naquele estabelecimento e está agora a transferir para outras lojas os trabalhadores que aderiram à greve, referindo ainda que este comportamento se trata de uma “retaliação por terem aderido à greve”.

Os trabalhadores reivindicam ainda o “fim da pressão, repressão e ritmos de trabalho desumanos e contratação de mais trabalhadores”.