O BE revelou esta segunda-feira que chegou a um acordo com o Governo sobre as parcerias público privadas (PPP). De acordo com Catarina Martins, coordenadora do partido, quando os contratos acabarem “não haverá novas PPP”. “Fica o sistema sem PPP”, completou.

A semana passada o BE já tinha feito este anúncio, mas pouco tempo depois o Governo veio desmentir, afirmando que não tinha fechado qualquer acordo. Sobre isso, Catarina Martins disse que agora não acredita que "o Governo vá recuar, o BE está a apresentar na especialidade a última formulação do texto que chegou do próprio Governo".

Quanto ao possível veto de Marcelo, a coordenadora do BE disse que iria parcer "estranho um veto político do Presidente da República baseado em defender os hospitais privados deste país".