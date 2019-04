De acordo com uma análise recente da Kaspersky Lab – empresa russa produtora de softwares de segurança para a internet -, o primeiro episódio da última temporada da série Game of Thrones foi visto ilegalmente 55 milhões de vezes nas primeiras 24 horas, sendo 12,2% através de downloads e 11,3% via torrents.

“A nossa análise demonstra claramente que os distribuidores de malware exploram programas de TV com uma grande procura em sites pirateados: em geral, são dramas ou séries de ação promovidas ativamente. Os primeiros e últimos episódios, que atraem o maior número de espetadores, provavelmente estarão em maior risco de falsificação maliciosa” explica o investigador da empresa, Anton V.Ivanov.

Além disso, o responsável aproveitou ainda para deixar um alerta: “Os hackers tendem a explorar a lealdade e a impaciência das pessoas e podem prometer conteúdos novos para download que, na verdade, são uma ameaça cibernética”.

“Como a última temporada de Game of Thrones já começou, gostaríamos de alertar os utilizadores de que é altamente provável que haja um aumento na quantidade de malware disfarçado de novos episódios deste programa”, termina Ivanov.