De acordo com as últimas previsões do Instituto de Meteorologia de Moçambique, uma tempestade tropical em formação no oceano Índico poderá afetar nos próximos dias o norte do país, que recentemente foi devastado com a passagem do ciclone Idai.

“Tornou-se um sistema de baixas pressões a norte de Madagáscar e as projeções indicam que poderá atravessar o Canal de Moçambique a partir de terça-feira", lê-se num comunicado, citado pela agência Lusa.

O mesmo comunicado indica ainda que a depressão atmosférica pode chegar à fase de "tempestade tropical severa ao aproximar-se da costa norte de Moçambique, nos próximos dias, afetando a região norte de Cabo Delgado e o sul da Tanzânia".

A agência Lusa escreve ainda que vários serviços meteorológicos preveem que uma tempestade tropical chegará ao norte de Moçambique na próxima quinta-feira, sendo esperados ventos fortes e chuva torrencial.