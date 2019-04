A realização do Compasso Pascal à segunda-feira e não ao domingo é outra originalidade em Fiscal, uma vez que, segundo revelou hoje ao Sol o autarca local, Augusto Macedo, a necessidade dos anteriores párocos de estarem presentes em todas as celebrações pascais, tendo várias paróquias a seu cargo, levou a que nesta freguesia se fizesse no dia seguinte, a fim do padre ter tempo de ir a todos os lugares, incluindo os de São Pedro e São Bento, as duas localidades que obrigavam até algumas décadas atrás ao atravessamento de barco.

É ainda peculiar o facto de os cinco barcos ficarem todo o ano submersos no Rio Homem e só uma semana antes serem retirados da água, limpos e decorados, tudo porque segundo a secular tradição, “conservam-se melhor debaixo de água”, tratando-se de embarcações feitas de pinheiro manso, construídas de uma forma manual com pregos, cordas e alcatrão.

Este ano as celebrações pascais em Fiscal foram atingidas pelo recente falecimento de um dos principais animadores da peculiar descida pelo Rio Homem, o padre Joaquim Costa, que durante 50 anos consecutivos foi o pároco de Fiscal, tendo o Compasso Pascal hoje sido pelo presidido pelo padre Vítor Ferros, da Congregação do Espírito Santo, de Fraião, Braga, já que o novo cura da Paróquia de São Miguel de Fiscal, padre Dex-Steve Goyéko, natural da República Centro Africana, administrador paroquial de São Paio de Besteiros, São Tomé de Prozelo e São Martinho de Carrazedo, está todo o dia neste última freguesia.

A abrilhantar os atos religiosos está a Banda de São Miguel de Cabreiros (Braga), com centenas de pessoas que estão em Fiscal, entre as quais muitos curiosos que percorreram centenas de quilómetros e alguns vieram do estrangeiro, para assistir a um acontecimento anual cujas origens se perderam nos tempos, segundo apurou hoje ao Sol no próprio local.

As cerimónias começaram às sete horas da manhã, com a missa, seguindo-se o Compasso Pascal, que encerrará com o habitual Encontro das Cruzes, só ao final da tarde, junto ao marco miliário na freguesia vizinha de Carrazedo seguido de desfile até à Capela de Santo António do Pilar, templo meeiro, por estar situado entre estas duas localidades de Amares.