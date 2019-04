As vítimas são ocupantes de três motos atingidas por um automobilista que se colocou em fuga, mas já foi detido pelas autoridades policiais,

Nas operações socorro, a decorrer no lugar de Terronhas, em Recarei, Paredes, estão cerca de quatro dezenas de elementos das corporações de bombeiros da zona, da Cruz Vermelha de Recarei, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana, segundo revelou a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, acrescentando ter mobilizado ainda dezena e meia de viaturas para auxiliar nos trabalhos.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando da GNR do Porto está no local a investigar as causas do sinistro.