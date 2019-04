Quatro dos seus irmãos, Amélia, Fátima, Jaime e Carolino, subiram ao palco, antes de ter início o espetáculo da rapper Cálua e do Grupo Calema, tendo sido o autarca local, David Alberto Lemos de Sousa, a anunciar a homenagem, a que se associaram os vários milhares de espetadores, terminando com a audição do tema “Estou Além”, de António Variações, na presença dos professores Etelvina Sá, Cândida Ramoa e Carlos Dobreira, elementos que integram a Comissão Promotora da Homenagem a António Variações – 2018 e 2019.

António Variações cantou a 22 de abril de 1984, tendo a sua atuação sido registada pelo fotógrafo José Pereira, das poucas imagens existentes daquele que terá sido o último ou um dos seus últimos espetáculos, em que segundo o irmão, Carolino Ribeiro, revelou hoje ao Sol, “já não cantou até ao fim, terão sido três ou quatro temas que ele interpretou, acho que na última música ele não chegou até ao fim, mas recordo-me bem que os espetadores compreenderam que não estava em condições essa noite, última vez que vi o meu irmão”.

António Variações foi um dos nomes mais sonantes que passaram por aquela que é uma das maiores festas nortenhas, além de Herman José, Marina Mota, GNR, Rádio Macau, Santos e Pecadores, The Gift, Tony Carreira, Rui Veloso, Pedro Abrunhosa e dos Delfins.

Entretanto, o filme “Variações”, rodado o ano passado, entre Lisboa e Amares, estará em exibição a partir de 22 de agosto, em todo o país, realizado por João Maia, argumentista da mesma longa metragem biográfica, num trabalho com produção de Fernando Vendrell, da david & golias - cinema e produção e audiovisual, sendo já aguardado com muita expectativa, depois da perseverança dos responsáveis ligados ao projeto cinematográfico.