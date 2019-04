O diretor nacional adjunto da PSP, Manuel Silva, estava na Praia de Carcavelos no sábado quando encontrou uma criança de quatro anos perdida, cerca das 18h30. O episódio foi relatado na página do Facebook da PSP para "servir de alerta", segundo se lê na publicação.

A criança não tinha a pulseira do programa da PSP Estou Aqui, dificultando a identificação. Sabia, no entanto, tanto o seu nome completo como o da sua mãe.

Com as informações reunidas, o diretor fez as diligências necessárias para procurar a família e ficou com a criança. Trinta minutos depois, a família foi encontrada.

"Alertamos para o facto de as praias ainda não estarem vigiadas e sensibilizamos para a utilidade da pulseira Estou Aqui. Não percam os vossos de vista!", escreve a PSP na publicação.