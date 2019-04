De acordo com o Governo local, os oito atentados cometidos ontem no Sri Lanka terão sido levados a cabo por um grupo radical islâmico local, denominado National Thowheed Jama’ath.

No entanto, o porta-voz do Governo afirmou não acreditar que “os ataques tenham sido perpetrados por um grupo limitado de pessoas dentro do país".

"Não percebemos como é que uma organização pequena pode ter feito tudo isto" declarou o ministro da Saúde cingalês, Rajitha Senaratne, citado pela Bloomberg, explicando que a sua teoria é baseada no facto de os ataques terem acontecido em simultâneo, bem como na complexidade dos mesmos.

O Governo disse ainda ter sido avisado de que era possível que ocorressem ataques na Páscoa, reconhecendo que falhou por não conseguir impedir que os mesmos acontecessem.